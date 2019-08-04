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Массовая драка со стрельбой произошла возле кафе в Петербурге

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Массовая драка со стрельбой произошла возле кафе в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 августа. Звонок о стрельбе и криках у кафе на Васильевском острове поступил в полицию ночью 3 августа, один человек получил огнестрельное ранение.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, но не обнаружили участников конфликта. Позднее поступила информация из травмпункта. К ним обратился за помощью мужчина с огнестрельным ранением, его направили в Александровскую больницу, пишет «Форпост Северо-Запад».

По его словам, между двумя группами людей кавказской и азиатской национальности произошла драка. Пострадавшим оказался 34-летний житель Ингушетии. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, полиция проверяет видео с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Рядом с ней находился супруг с колото-резаными ранами, его госпитализировали в критическом состоянии.

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