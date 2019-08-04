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Иномарка в Петербурге влетела в дерево, погибли водитель и пассажирка

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Иномарка в Петербурге влетела в дерево, погибли водитель и пассажирка

Санкт-Петербург, 4 августа. Водитель Skoda на улице Матроса Железняка не справился с управлением, машина врезалась в дерево. Погибли два человека, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в ночь на 4 августа около 04.50. В результате столкновения автомобиль загорелся, водитель и пассажирка скончались на месте аварии. С места ДТП госпитализировали второго пассажира, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Правоохранительные органы устанавливают личности погибших и обстоятельства происшествия, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Петербурге в одной из квартир дома в Калининском районе нашли израненного мужчину и мертвую женщину.

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