Беглов в Петербурге открыл благотворительный забег железнодорожников

Санкт-Петербург, 4 августа. Глава Петербурга Александр Беглов выступил на открытии полумарафона «Северная столица», в котором приняли участие работники железной дороги.

4 августа в России празднуют День железнодорожника, который появился еще в 19 веке. Градоначальник отметил, что Петербург является большим транспортным узлом, через который проходят самые скоростные пути железнодорожного сообщения.

«Особенно широко он всегда отмечался в Петербурге, поскольку именно наш город является родиной российских железных дорог», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

С 2016 года железнодорожники отмечают профессиональный праздник забегом «Достигай цели!». Беглов поздравил всех участников спортивного мероприятия.

Более полутора тысяч человек стартовали с Дворцовой площади после сигнального выстрела гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Ранее горожане предложили Беглову провести соревнования по гребле на байдарках на реке Охте. Глава Петербурга поддержал эту инициативу, добавив, что некоторое время сам занимался этим видом спорта.