Погибшего в США боксера Дадашева после прощания похоронили в Петергофе

Санкт-Петербург, 4 августа. Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым состоялась в морге Николаевской больницы в Петергофе.

Попрощаться с боксером пришли около 200 человек. Гроб с телом был выставлен в морге, после чего с Дадашевым мог проститься любой желающий. Его похоронили в Петергофе.

Российский боксер скончался после боя на профессиональном ринге в США с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Дадашев пропустил много ударов, его команда решила остановить бой.

Сопернику россиянина присвоили статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. Позднее Дадашеву стало плохо, его госпитализировали в больницу.

Ему сделали операцию из-за отека мозга, но 28-летнего боксера спасти не удалось. Тело Дадашева доставили в Петербург 1 августа.

Супруга погибшего боксера Елизавета Апушкина намерена подавать иск против рефери, который судил поединок Дадашева с Матиасом. По ее мнению, рефери должен был раньше остановить бой, пишет Газета.Ru.