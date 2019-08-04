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Петербуржец во время ссоры зарезал жену в ванной комнате

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Петербуржец во время ссоры зарезал жену в ванной комнате

Санкт-Петербург, 4 августа. Мужчина напал на супругу с ножом в квартире дома, расположенного в Калининском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, между супругами произошла ссора. Подозреваемый в ванной комнате нанес несколько ножевых ранений женщине 1987 года рождения. 

Пострадавшая скончалась от полученных ран. В полицию об убийстве сообщила мать женщины. В квартире обнаружили мужчину с множественными ранениями конечностей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, ведется расследование, пишут «Невские новости».

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