Ратующие за свободу «оппозиционеры» на митинге в Петербурге дали слово только своим

Санкт-Петербург, 3 августа. Организаторы петербургского митинга за «свободные выборы» продемонстрировали крайне своеобразное понимание «свободы» и к микрофону допускали только «удобных» спикеров. Тем, кто был не согласен с их политическими взглядами, высказаться не дали.

Одним из тех, кому не дали слово ратующие за свободу «оппозиционеры», стал писатель и публицист Николай Стариков, сообщают «Невские новости». По мнению Старикова, такое отношение со стороны организаторов акции говорит о том, что митинг представляет просто очередную информационную провокацию.

«Я готов высказаться, ответить — не дают слово. При этом обещали слово в прошлый раз, сейчас опять обещают слово и его не дают», — рассказал он.

Стариков добавил, что его просто вытолкнули со сцены, применив физическую силу.

«Мы пришли с коллегами на открытый митинг, вместо этого: насилие, обман, обещания, которые не исполняются», — возмутился писатель.

Он поразился, что те, кто устроил акцию, хочет заниматься политикой в Петербурге, хотя для города не сделали ровным счетом ничего. Писатель уверен, что «оппозиция» просто боится, что со сцены могут прозвучать неудобные точки зрения, и это испортит ту, картинку, которую эти «политики» так упорно пытаются создать.

«А донести мы хотели то, что сегодня любой политической силе сложно зарегистрироваться. У нас есть как зарегистрированные, так и незарегистрированные кандидаты», — пояснил он.

Стариков напомнил, что регистрироваться кандидаты обязаны по закону, а отказ они могут обжаловать в суде.

«Но это абсолютно не повод устраивать массовые беспорядки и вот то безобразие, которое сейчас происходит в Москве», — резюмировал он.

Напомним, сегодня в столице снова проходит несогласованная с властями акция недопущенных к выборам кандидатов в МГД. Среди тех, кто снова распространял призывы присоединиться к этой сходке были уже известные по череде скандалов протеже блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Еленa Русaковa, Юлия Гaляминa и другие самовыдвиженцы.

Причем всем им отказали на законных основаниях: в их подписных листах было выявлено огромное количество фальсификата, но они считают, что это несправедливо. Но вместо того, чтобы отстаивать свою правоту в суде, политики предпочитают устраивать сходки, подвергая опасности москвичей.

27 июля на такое действо подвезли массовку из регионов. Провокаторы за деньги бросались на полицию, пытались блокировать движение по Садовому кольцу. После этой «мирной акции» СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.