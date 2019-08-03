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Петербуржцы не подумали о возможной опасности, взяв младенцев на митинг оппозиции

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Петербуржцы не подумали о возможной опасности, взяв младенцев на митинг оппозиции

Санкт-Петербург, 3 августа. Некоторые активисты, не подумав о возможных провокациях на акции в Петербурге, пришли на мероприятие с детьми.

Среди взрослых участников митинга заметили детей, которые помогали разрисовывать плакаты или просто сидели и играли в стороне от толпы, сообщили «Невские новости».

Несмотря на то, что акция прошла спокойно и без происшествий, некоторые высказали опасение, что дети находятся на совсем недетском мероприятии.

Петербуржцы не подумали о возможной опасности, взяв младенцев на митинг оппозиции

Напомним, митинг в поддержку свободных выборов завершился в Петербурге. Согласованная с петербургскими властями акция прошла на площади Ленина. В мероприятии также приняли участие российский публицист Николай Стариков и депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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Источник: Невские новости
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