Золотой двуглавый орел «прилетел» на митинг за честные выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Огромный двуглавый орел «прилетел» на площадь Ленина, чтобы поддержать немногочисленный митинг в Петербурге.

Согласованная с властями Калининского района акция собрала менее тысячи человек. Среди участников публичного мероприятия были замечены школьники, активисты скандальной «Весны».

На трибуне выступали представители либеральной тусовки, но их прогнали лозунгами «либералы — позор России». В толпе можно было увидеть студентов, которые пришли на митинг ради эпатажа.

Парень и девушка в ростовой кукле в форме двуглавого орла прошлись среди митингующих. Они спокойно смотрели на происходящее и посылали окружающим воздушные поцелуи, пишут «Невские новости».

На мероприятие прибыли также депутат Госдумы Виталий Милонов и публицист Николай Стариков.