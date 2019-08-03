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Митинг за свободные выборы в Петербурге собрал меньше тысячи человек

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Митинг за свободные выборы в Петербурге собрал меньше тысячи человек

Санкт-Петербург, 3 августа. В митинге, который проходит на площади Ленина в Петербурге, принимает участие до 1000 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Власти Калининского района согласовали проведение публичной акции за честные выборы. Однако митинг не вызвал интереса у петербуржцев. По данным правоохранителей, на площадь у Финляндского вокзала пришли менее тысячи человек.

На мероприятии замечена молодежь и несовершеннолетные, которых привлекли активисты оскандалившегося движения «Весна». На митинге слышно, как громко скандируют антилиберальные лозунги.

По мнению депутаты Госдумы Виталия Милонова, митинг был нужен либералам, чтобы оправдаться в глазах своих сторонников. Парламентарий подчеркнул, что их круг становится все уже, а горе-оппозиционеры превращаются в кучку «людей с девиантным поведением».

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