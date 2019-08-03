Милонов на митинге в Петербурге назвал либералов «людьми с девиантным поведением»

Санкт-Петербург, 3 августа. Либеральная тусовка потерпела политическое фиаско, нарушители закона на митинге в Петербурге пытаются выгородить себя, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

На площади Ленина в Петербурге в 14.00 стартовал согласованный митинг за честные выборы. В публичном мероприятии принимает участие парламентарий Виталий Милонов. Он прокомментировал свое отношение к происходящему.

«Вишневский, Резник и их политические союзники отказали людям в праве участвовать в выборах. И люди пришли сюда за этим, а тут оказывается, что те, кто призывал нарушать закон, выставляют себя белыми и пушистыми», — сказал Милонов.

Он назвал поведение либеральных политиков «очевидным фиаско». Депутат добавил, что решать нужно насущные вопросы.

По его мнению, Петербург по-прежнему нуждается в благоустройстве, увеличении числа зеленых насаждений, а либералам до реальных проблем города дела нет.