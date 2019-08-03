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Скандальная «Весна» привела петербургских школьников митинговать «за свободные выборы»

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Скандальная «Весна» привела петербургских школьников митинговать «за свободные выборы»

Санкт-Петербург, 3 августа. Активисты «Весны» привели несовершеннолетних на митинг за честные выборы в Петербурге, который проходит на площади Ленина. 

Организаторы согласовали митинг с властями Калининского района, акция стартовала в 14.00. Прокуратура Петербурга напомнила горожанам о необходимости соблюдать закон о публичных мероприятиях.

Безопасность на митинге обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

На акцию у Финлянского вокзала пришли школьники, их привлекли члены «Весны» — движения, которое спомпрометировано после скандала с Владимиром Казаченко. Он обвиняется по статье о развращении несовершеннолетней девочки, видео с участием Казаченко и пострадавшей было записано на телефон.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецов неоднократно просила оградить детей от участия в политических акциях.

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