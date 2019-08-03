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Прокуратура напомнила петербуржцам о необходимости соблюдения законов на митинге

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Прокуратура напомнила петербуржцам о необходимости соблюдения законов на митинге

Санкт-Петербург, 3 августа. Петербургская прокуратура напомнила о необходимости соблюдения российского законодательства при участии в массовом мероприятии. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что в субботу на территории Калининского района города запланирована согласованная с властями акция. В то же время в Интернете распространяются призывы совершить противоправные действия после данного митинга.

«Прокуратура напоминает о том, что организация иных несогласованных публичных мероприятий, а также участие в них влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность. Прокуратурой города в отношении лиц, призывающих к незаконным действиям, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.

Ранее издание «Невские новости» сообщили, что на акции , которая проходит на площади Ленина, приехали российский публицист Николай Стариков и депутат Государственной думы России Виталий Милонов

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Источник: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга
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