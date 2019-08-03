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Лозунг «Либерал — позор России» скандируют участники митинга в Петербурге

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Лозунг «Либерал — позор России» скандируют участники митинга в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Участники согласованного митинга за честные выборы в Петербурге негативно отзываются о либерально настроенных политиках и активистах. 

На площади Ленина напротив Финляндского вокзала в 14.00 стартовала публичная акция.

«Либерал — позор России», — скандируют ее участники.

Власти Калининского района согласовали проведение публичного мероприятия. Прокуратура напомнила петербуржцам, чтобы они не поддавались на провокации во время мирной акции.

Безопасность на митинге обеспечивают сотрудники правпорядка, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на митинг выразить свою гражданскую позицию приехали депутат Госдумы Виталий Милонов и публицист Николай Стариков.

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