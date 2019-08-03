Милонов готов выступить на митинге в поддержку честных выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Депутата Госдумы Виталия Милонова заметили на площади Ленина, где проходит митинг за свободные выборы в Петербурге.

Власти Калининского района согласовали проведение митинга 3 августа. Среди участников акции находится парламентарий Виталий Милонов.

«Это Петербург со своими проблемами. И я готов выступить, если разрешат», — заявил Милонов.

Прокуратура Петербурга напомнила горожанам, что необходимо соблюдать закон о публичных мероприятиях. Порядок и безопасность участников акции обеспечивают правоохранительные органы, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на митинг в Петербурге приехал известный публицист Николай Стариков.