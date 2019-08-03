Стариков приехал на митинг за свободные выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Известный российский публицист приехал на площадь Ленина в Петербурге, где проходит митинг за свободные выборы.

Участники неторопливо собираются на митинг, стартовавший в 14.00. Согласованное с властями Калининского района публичное мероприятие проходит на площади Ленина.

Прокуратура Петербурга напомнила, что принять участие в мирном митинге может любой гражданин. Безопасность на мероприятии обеспечивают представители правоохранительных органов, пишут «Невские новости».