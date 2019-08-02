Ветеран войны вернулась в квартиру в Петербурге после ремонта и расплакалась от радости

Санкт-Петербург, 2 августа. Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Исакова вернулась в свою квартиру в Петербурге после ремонта. Женщина не сумела удержать слезы радости.

Долгое время Татьяна Васильевна жила в тяжелейших бытовых условиях. Ее затопили соседи сверху. Помещение дышало затхлым воздухом. У женщины начались серьезные проблемы со здоровьем.

«Я ночью встала — глаза склеились, нет их. Пока не промыла, глаза не открыть было. Я потеряла зрение, катаракта получилась, хотя я раньше все хорошо видела. И стала задыхаться от этого запаха. Я ходила сидеть на открытый балкон», — с ужасом вспоминает ветеран.

К счастью, о ситуации стало известно местным волонтерам. Молодые люди обратились за помощью к исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Глава региона распорядился обеспечить лечение и отдых ветерана, а также ремонт ее жилища.

Татьяна Васильевна признается: отдых в пансионате «Черная речка» удался.

«Принимала лекарства, кушала, гуляла в холле. На улицу не выходила — боялась. Меня выгоняли, а я не шла. Хорошо ухаживали, хорошо кормили, хорошо лечили: все вовремя, все по часам. Все хорошо», — рассказывает Исакова.

Дома женщину ожидал замечательный сюрприз. Квартира была полностью отремонтирована. Свою лепту внесли и представители бизнеса. На их средства была закуплена новая мебель для ветерана. Татьяна Васильевна преисполнена жизненных сил.

«Я не старая, я просто долго живу», — с юмором отметила пенсионер.

Ранее стало известно, что квартиру ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Исаковой отремонтировали по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава региона поручил и в дальнейшем оказывать блокаднице всю необходимую помощь. Не реже двух раз в неделю ее будут навещать волонтеры. В свою очередь, Татьяна Васильевна тепло поблагодарила Беглова за заботу. Женщина добавила, что ее двери всегда открыты для людей, которые помогли ей в беде.