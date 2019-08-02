Эксперт оценила форум волонтеров «Добро на Северо-Западе» в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. Член Совета молодежи при администрации Колпинского района и кандидат в муниципальные депутаты Юлия Булахова оценила завершившийся в Санкт-Петербурге 2 августа окружной форум «Добро на Северо-Западе», в котором приняли участие 300 волонтеров.

В комментарии «Невским новостям» Юлия Булахова заявила, что проведение подобных мероприятий необходимо для развития добровольческого движения в Северо-Западном федеральном округе. По ее словам, именно на форуме «Добро на Северо-Западе» представители «молодого поколения учатся новому, повышают компетенции и смогут развить необходимые профессиональные навыки для эффективной работы в сфере добровольчества».

Булахова подчеркнула, что форум придаст новый импульс развитию волонтерского движения на территории Северо-Запада.