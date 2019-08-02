Финны смогут приезжать в Петербург на льготных условиях

Санкт-Петербург, 2 августа. Консульство Финляндии получило официальное подтверждение от России о льготном порядке въезда иностранцев. При это окончательный список стран, которые участвуют в программе, не опубликован, сообщает агентство STT.

Граждане Финляндии имеют право на краткосрочные визы обновленного образца при визите в Петербург и Ленинградскую область. По словам главы консульского отдела МИДа этой страны Паси Туоминена, извещение об указе президента поступило 1 августа.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил новый порядок въезда иностранных граждан. Программа начнет действовать с 1 октября.

Уточняется, что правительство Финляндии ужесточило условия выдачи шенгенских виз для россиян. Ранее от жителей Северной столицы не требовались справка о доходах и подтверждение брони в отелях.