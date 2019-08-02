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Беглов проинспектировал ход работ по капремонту в детском саду в Петербурге

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Беглов проинспектировал ход работ по капремонту в детском саду в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход работ по капитальному ремонту в детском саду №97 в Красногвардейском районе города.  

Во время весеннего визита временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы в Красногвардейский район одна из жительниц пожаловалась на плохое состояние крыши детского сада, в который ходит ее ребенок. Беглов сразу же поручил заняться ремонтом крыши детсада. К 1 августа кровля была уже отремонтирована.

Беглов проинспектировал ход работ по капремонту в детском саду в ПетербургеВ настоящее время по всему Петербургу ведутся ремонтные работы на кровлях. Все крыши и чердаки приводят в порядок в рамках подготовки к зиме. Городские власти поставили жесткие сроки для специалистов, занимающихся ремонтом — к 1 сентября все работы должны быть завершены.

Текущий ремонт в детских садах, школах и других социальных учреждениях должен осуществляться качественно и оперативно, чтобы учебный и воспитательный процесс не был нарушен. В связи с этим основные ремонтные работы ведутся в летний период.   

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Источник: Невский новости
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