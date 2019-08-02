Бастрыкин поручил привлечь к ответственности всех участников нападения на пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Петербурга посодействовать скорейшему выяснению обстоятельств вчерашнего конфликта между пешеходом и водителем автомобиля.

Вчера, 1 августа, стало общеизвестным дорожное происшествие в Петербурге. Пешеход сделал замечание водителю автомобиля Rolls-Royce, который катался по тротуару на Комендантском проспекте. В машине находилось еще несколько парней, они вышли и избили пешехода. После сюжета об этом по телевидению Александр Бастрыкин настоятельно рекомендовал следователям города подключиться к выяснению всех обстоятельств драки, также в кратчайшие сроки установить всех соучастников преступления и привлечь их к уголовной ответственности.

Инцидент произошел утром 30 июля в Приморском районе Петербурга. Разборки оказались ожесточенными и подняли волну общественного недовольства, сообщает «КП Петербург».