Квартиру блокадницы в Петербурге отремонтировали по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 2 августа. Квартиру жительницы блокадного Ленинграда, инвалида 1 группы Татьяны Исаковой отремонтировали по поручению главы Петербурга Александра Беглова. Глава Василеостровского района Эдуард Ильин приехал к Исаковой и проинспектировал жилье после ремонта.

Волонтеры Петербурга обратились к Беглову в июле текущего года с просьбой помочь блокаднице. Петербуржцы сообщили, что квартиру пенсионерки затопили соседи сверху еще зимой прошлого года. Ветеран Великой Отечественной войны была вынуждена спать на балконе.

Кроме того, из-за затопления в квартире испортились потолок и пол, отсырела внутренняя отделка, из-за чего образовалась плесень. Женщина с трудом дышала в квартире, ей приходилось спать на балконе или в маске-респираторе. Блокадница была не в силах сама справиться с ремонтом физически и материально.

Беглов сообщил о проблеме на своей странице «ВКонтакте». Глава города назвал недоразумение примером недоработки социальных служб. Беглов также поблагодарил жителей Василеостровского района за обращение, подчеркнув, что социальная сеть является важным источником обращений от горожан.

Поручение Беглова было выполнено в кратчайшие сроки. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, а после отправили в санаторий. За это время в квартире был проведен полный ремонт. Глава Василеостровского района обратился к социально ответственному бизнесу, предприниматели оперативно откликнулись и привели в порядок жилье блокадницы.

В квартире был проведен масштабный ремонт, заменено отсыревшее покрытие. Кроме того, в квартире Исаковой установили специальное оборудование для удобства инвалида. В пятницу Ильин посетил отремонтированную квартиру и поговорил с хозяйкой.

«Хочу исполнить поручения Беглова. Передает крепкого здоровья, чтобы как можно дольше оставались в строю, и на вашем примере мы воспитывали молодое поколение», — сказал глава Василеостровского района на встрече с Исаковой.

Ильин также проверил, все ли сделано в квартире доступным для инвалида, и поинтересовался, есть ли какие-то еще проблемы, требующие вмешательства властей города. За Исаковой закрепили двух социальных работников, которые будут навещать петербурженку два раза в неделю.