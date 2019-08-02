Увеличение турпотока зафиксировано в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. В Петербурге за последние полгода увеличилось количество туристов. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Colliers International.

Только за последние шесть месяцев количество посетителей отелей и гостиниц Петербурга увеличилось на 5% и достигло показателя в 69%. По информации источников, главной причиной, по которой туристы не посетили Северную столицу в прошлом году, но приехали в этом — это Чемпионат мира по футболу. Специалисты называют такое явление отложенным спросом, когда люди очень хотят посетить горд, но откладывают поездку из-за мероприятия мирового масштаба.

При этом статистика аэропорта «Пулково» тоже подтверждает увеличение количества гостей города. За первые шесть месяцев 2019 года пассажиропоток превысил 8,7 миллиона человек. Этот показатель на 10,3% выше, чем в первом полугодии 2018 года.