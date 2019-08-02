Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Увеличение турпотока зафиксировано в Петербурге

55
0 Оставить комментарий

В Петербурге за последние полгода увеличилось количество туристов

Санкт-Петербург, 2 августа. В Петербурге за последние полгода увеличилось количество туристов. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Colliers International.

Только за последние шесть месяцев количество посетителей отелей и гостиниц Петербурга увеличилось на 5% и достигло показателя в 69%. По информации источников, главной причиной, по которой туристы не посетили Северную столицу в прошлом году, но приехали в этом — это Чемпионат мира по футболу. Специалисты называют такое явление отложенным спросом, когда люди очень хотят посетить горд, но откладывают поездку из-за мероприятия мирового масштаба. 

При этом статистика аэропорта «Пулково» тоже подтверждает увеличение количества гостей города. За первые шесть месяцев 2019 года пассажиропоток превысил 8,7 миллиона человек. Этот показатель на 10,3% выше, чем в первом полугодии 2018 года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров