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Петербуржцам посоветовали не рассчитывать на теплый август

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Петербуржцам посоветовали не рассчитывать на теплый август

Санкт-Петербург, 2 августа. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ниже нормы на весь август в Петербурге. Информацию передает ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус на странице в Facebook.

3 и 4 августа жителей и гостей Петербурга ждет осенняя погода. Температура воздуха ожидается около 14-15 градусов. Этот показатель существенно ниже нормы для начала августа для центрального региона. С понедельника температура воздуха установится в пределах 20 градусов. Синоптики прогнозируют холодную погоду, местами ожидается кратковременный дождь. Михаил Леус посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый остаток лета.

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 18 градусов. По данным синоптиков, ветер будет северный  4-9 м/с, а атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. В городе будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди.

 

 

 

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