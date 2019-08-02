Санкт-Петербург, 2 августа. Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов представил свою предвыборную программу. Она опубликована на его официальном сайте.

Предвыборная программа Беглова базируется на четырех тезисах: «комфортный город», «социальный город», «умный город» и «открытый город». Также кандидат считает своим долгом обеспечить процветание Петербурга и его жителей, ведь именно здесь живут семья Беглова и близкие ему люди. Он заявил, что готов работать над лучшим будущим Северной столицы.

«Для меня Санкт-Петербург — это не просто лучший город. Здесь мой дом. Здесь живут близкие мне люди. Здесь сосредоточено все, что для меня дорого. Этому городу я обязан очень многим, если не всем», — говорится в предвыборной программе.

Александр Беглов обозначил главные задачи, которые собирается решать на посту губернатора. В первую очередь, он планирует заняться развитием транспорта, созданием хороших дорог, обеспечением социальных потребностей петербуржцев, развитием медицины, ростом зарплат, омоложением кадрового состава городской и районных администраций, а также расширением взаимодействия с горожанами, сообщают «Невские Новости». Девиз предвыборной программы Беглова — «Санкт-Петербург — город, в котором хочется жить».

Напомним, с 3 октября 2018 года Александр Беглов занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга. В начале июня 2019 года он подал документы о выдвижении кандидатом на предстоящих губернаторских выборах.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Тот кандидат, который получит наибольшую поддержку горожан, займет губернаторское кресло на пять лет.