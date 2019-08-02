Беглов приветствовал полуфиналистов конкурса «Мой город — мои возможности»

Санкт-Петербург, 2 августа. Полуфинал кадрового конкурса «Мой город — мои возможности» начался в Петербурге. На торжественном открытии выступил глава Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба правительства города.

Мероприятие также посетили генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель наблюдательного совета конкурса Дмитрий Ченцов.

Александр Беглов приветствовал участников конкурса. Он обратился к ним как к коллегам и заметил, что в любом случае все 35 тысяч претендентов найдут себе место на государственной службе. Также Беглов отметил важность кадровой подготовки для будущего Северной столицы.

О старте конкурса 29 мая объявил глава Петербурга. Конкурс организован для поиска талантливых руководителей и их поддержка в развитии. Будущие руководители смогут войти в кадровый резерв Петербурга, получат шанс пройти стажировку в государственных учреждениях и внести свой вклад в развитие города.

Участниками могли стать люди в возрасте от 20 до 55 лет, с высшим образованием. Также претендент обязательно должен быть зарегистрирован в Петербурге.

В полуфинал, который пройдет с 1 по 3 августа, вышли 502 участника. Заключительный этап конкурса пройдет в рамках форума «Выше крыши» с 21 по 24 августа. Победителями станут 30 человек.