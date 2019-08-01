Горе-любовник признался, за что убил ЛГБТ-активистку в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 августа. Алексей Волнянко, обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, назвал причину, по которой совершил преступление. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Волнянко. В объединенной пресс-службе судов Петербурга также уточнили, что обвиняемый подписал чистосердечное признание.

Как сообщил источник «Невских новостей», Волнянко назвал причину, которая толкнула его на совершение преступления. По словам обвиняемого, он познакомился с активисткой, когда они оба находились в состоянии опьянения. Как заявил Волнянко, Григорьева начала насмехаться над ним, когда у него не получилось вступить с ней в сексуальные отношения. Из-за этого обвиняемый разозлился и избил женщину. Спустя некоторое время, добавил обвиняемый, Григорьева попросила проводить ее, но по пути продолжала оскорблять его.

В результате, признался Волнянко, он напал на активистку, попытался придушить и нанес ей несколько ударов ножом.

Напомним, тело Елены Григорьевой с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено вечером 21 июля у дома на Пулковской улице. По подозрению в ее убийстве был задержан Даврон Мухамедов. Московский районный суд Петербурга заключил его под стражу на два месяца. Позже он дал показания, изобличающие убийцу активистки.