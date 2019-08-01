Новый подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой арестован в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 августа. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой.

Согласно постановлению суда, Алексей Волнянко будет находиться под стражей до 21 сентября. В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что Волнянко подписал чистосердечное признание, пишет РИА Новости.

Напомним, тело Григорьевой с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено вечером 21 июля у дома на Пулковской улице. По подозрению в ее убийстве сначала был задержан Даврон Мухамедов. Московский районный суд Петербурга заключил его под стражу на два месяца. Позже он дал показания, изобличающие убийцу активистки. По его словам, им является Волнянко, работающий кладовщиком в магазине.

По данным следствия, в период с 20 по 21 июля Григорьева в компании Мухамедова употребляла спиртное, потом продолжила это занятие в квартире одного из домов на улице Ленсовета, а потом у дома на Пулковской улице, где ей составил компанию мужчина 1990 года рождения.

Внезапно между ними вспыхнула ссора, и собутыльник активистки после чего нанес не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. Григорьева погибла, а убийца скрылся с места происшествия, выкинув орудие преступления в кусты вблизи места своего проживания.

