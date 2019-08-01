Пропавший студент найден мертвым во Всеволожске

Санкт-Петербург, 1 августа. Пропавший молодой человек найден мертвым во Всеволожске. Парню было 18 лет, он приехал в Санкт-Петербург поступать в университет. Об этом сообщают правоохранительные органы Петербурга.

28 июля молодой человек около 17.00 вышел из дома во Всеволожске и направился в Петербург. С тех пор он на связь не выходил. Друзья и знакомые его не видели. Родственники пропавшего подали заявление в полицию. Юношу искали три дня сотрудники правоохранительных органов и активисты. По предварительным данным, молодого человека нашли погибшим в лесу во Всеволожске.

Мать парня, которая вылетела в Петербург из Сургута, сначала помогала в поисках, а затем ей пришлось съездить на опознание, сообщает «КП Петербург». Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.