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Пропавший студент найден мертвым во Всеволожске

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Пропавший студент найден мертвым во Всеволожске

Санкт-Петербург, 1 августа. Пропавший молодой человек найден мертвым во Всеволожске. Парню было 18 лет, он приехал в Санкт-Петербург поступать в университет. Об этом сообщают правоохранительные органы Петербурга.

28 июля молодой человек около 17.00 вышел из дома во Всеволожске и направился в Петербург. С тех пор он на связь не выходил. Друзья и знакомые его не видели. Родственники пропавшего подали заявление в полицию. Юношу искали три дня сотрудники правоохранительных органов и активисты. По предварительным данным, молодого человека нашли погибшим в лесу во Всеволожске.

Мать парня, которая вылетела в Петербург из Сургута, сначала помогала в поисках, а затем ей пришлось съездить на опознание, сообщает «КП Петербург». Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

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