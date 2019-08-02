Санкт-Петербург, 2 августа. Неизвестный водитель такси пытался изнасиловать школьницу в Петербурге. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от ученицы девятого класса о попытке изнасилования. Она рассказала, что 1 августа в 03.00 вызвала такси через мобильное приложение «Яндекс-Такси». К дому по улице Освобождения в Красном селе подъехал автомобиль Huinday Solaris. Девочка вместе с друзьями села в машину и отправилась домой. Через некоторое время другие школьники вышли из машины. А водитель такси пересел к девочке на заднее сидение и попытался приставать. Она ответила отказом, пересела на первое пассажирское сидение и попросила отвезти домой. Неизвестный водитель отвез ее до центральной площади в Красном селе и уехал.

Сейчас молодой человек разыскивается. Правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств происшествия.