Беглов распорядился убрать мешающий петербуржцам строительный мусор

Санкт-Петербург, 1 августа. Глава Петербурга Александр Беглов отдал распоряжение оперативно привести в порядок один из дворов Московского района, жители которого пожаловались городским властям на мешающий строительный мусор.

Петербуржцы сообщили администрации Северной столицы о беспорядке, который царит на территории вокруг дома №59 по Измайловскому проспекту. Горожане рассказали, что им мешают строительный мусор, бетонные конструкции и оставленная здесь крупногабаритная техника. По словам петербуржцев, все это затрудняет путь не только жителям близлежащих домов, но и ученикам расположенной неподалеку школы №684.

Проблемный участок закреплен за Жилкомсервисом №3. Сначала горожане попробовали обратиться со своей проблемой в администрацию Московского района. Там им сообщили, что на указанной территории ведутся работы в рамках программы благоустройства района, реализация которой запланирована аж на 2027 год. Поэтому все громоздкие конструкции, которые используют строители, можно будет окончательно убрать только в 2028 году, заявили районные власти.

Петербуржцев возмутил такой ответ: из-за строительного мусора во дворе опасно находиться, а проблема затрагивает более 3 тысяч горожан, проживающих в квартале. Тогда инициативные граждане пожаловались городскому правительству, а Александр Беглов поручил привести указанную территорию в порядок в ближайшее время, сообщает Nation News.

Ранее глава Петербурга обсудил с городским правительством проблему стихийных свалок в Северной столице. Беглов заявил, что необходимо разбираться с бытовым мусором и строительными отходами, привлекая к этому вопросу частный бизнес.