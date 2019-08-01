Беглов поручил проверить работу управляющей компании «Строитель» в Кировском районе

Санкт-Петербург, 1 августа. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проконтролировать работу ГУПРЭП «Строитель» после обращения жителей одного из домов в Кировском районе города.

Беглов заявил о необходимости как можно быстрее устранить нарушения деятельности управляющей организации. Отметим, к градоначальнику ранее обратились жители дома на проспекте Стачек. По их словам, ГУПРЭП «Строитель» не предупредило о проведении ремонта в подвале. Кроме того, не было предоставлено соответствующих обоснований. Жители дома объяснили, что управляющая организация не выполняет взятые на себя обязательства. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что Беглов поручил отремонтировать исторический дом на Петроградском острове. Речь идет о доходном доме Дальберга и Кохендерфера, который был построен в 1912 году. У него обвалился балкон, после чего управляющая организация начала говорить о демонтаже объекта.