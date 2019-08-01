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Беглов поручил отремонтировать дом с обрушившимся балконом на Петроградке

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Беглов поручил отремонтировать дом с обрушившимся балконом на Петроградке

Санкт-Петербург, 1 августа. Глава Петербурга Александр Беглов поручил отремонстировать исторический дом на Петроградском острове, у которого обрушился балкон. Градоначальник лично провел инспекцию пострадавшего здания.

Капитальный ремонт сооружения, согласно намеченному плану, будет проведен в 2021-2023 годах. Отметим, что речь идет о доходном доме Дальберга и Кохендерфера, который был построен в 1912 году. Строение располагается по адресу Кронверкский проспект, дом 67/13. В июне у дома обвалился балкон, после чего управляющая организация заговорила о демонтаже объекта, пишет портал NewInform.

Напомним, что 30 июля Беглов проверил ход ремонта первого Инженерного моста. Градоначальнику доложили о ходе реставрационных работ, которые опережают график. Тот в свою очередь отметил, что рабочие приведут в порядок 20 мостов. Что касается первого Инженерного моста, то он будет запущен в октябре. Кроме того, Беглов дал распоряжение благоустроить площадку возле Чижика-Пыжика.

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