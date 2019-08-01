Хореографический ансамбль «Смайл» представит Петербург на Дне Дрездена

Санкт-Петербург, 1 августа. Хореографический ансамбль «Смайл» будет представлять Петербург на праздновании Дня города Дрездена. Мероприятие состоится 17 и 18 августа, сообщает информационно-аналитический отдел Дома молодежи Санкт-Петербурга.

Юные танцоры получили такую возможность после победы на Фестивале самодеятельного творчества учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга, который прошел 17 мая.

«Смайл» был создан в 2007 году. За время своего творчества ребята выступили на многих площадках России и зарубежья — в Республике Беларусь, Болгарии. Коллектив имеет большое количество наград. Ансамбль состоит из 300 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет — из них 7 самых активных будут представлять Санкт-Петербург в Дрездене. В репертуар включены десятки постановок в самых разных жанрах хореографии. Достоинствами танцоров являются харизма, энергичность и танцевальное мастерство.

«Для нас это первое такое серьезное и ответственное предложение. Надеемся, что обмен опытом и культурой даст возможность ребятам сделать еще один шаг вперед», — поделилась своими ожиданиями художественный руководитель «Смайл» Елена Коршукова.

День города Дрездена — популярный праздник в Германии. Участниками события ежегодно становятся около 550 тысяч человек. Петербуржские юные танцоры представят свою 30-минутную программу из 10 номеров.

«Я очень счастлива, что нам выпала возможность посетить Дрезден, для меня это будет новый опыт. 30 минут танцевального марафона — такого у нас еще не было!», – сообщила участница ансамбля Алиса Сивцова.

Дом молодежи Санкт-Петербурга часто работает с подростковыми клубами и помогает воспитанникам применить свой творческий потенциал. Участие коллектива на международном мероприятии позволяет показать себя среди представителей мировой танцевальной индустрии, познакомиться с молодежью Германии для обмена опытом, творческими идеями и создания совместных проектов. Руководителям такой опыт позволяет увидеть профессиональные навыки зарубежных коллег и использовать их на практике.

Поездка танцевального коллектива организована в рамках реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Дрезденом. «Дорожная карта» на 2018-2025 годы между городами-побратимами была подписана в мае 2018 года, в ней обозначены все перспективные направления сотрудничества.