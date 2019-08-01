Уткину дачу в Петербурге отреставрируют и откроют для туристов

Санкт-Петербург, 1 августа. Культурный памятник федерального значения «Уткина дача» будет полностью восстановлен и открыт для посетителей в 2022 году. Об это сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Уткина дача около трех лет была заброшена и много раз горела. Во времена советской власти в здании было организовано общежитие, которое расселили только в 2010 году. Только через 2 года памятник передали под контроль Музея городской скульптуры.

Реставрация «Уткиной дачи» имеет сложную и долгую историю. За последние шесть лет была разработана проектно-сметная документация, произведена историко-культурная экспертиза, получено разрешение от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) на восстановительные работы. В настоящее время все документы получены, и реставрация памятника культуры идет полным ходом.

На территорию дачи расположены два здания. За последнее время специалисты восстановили кровлю, уплотнили фундамент, а также укрепили стены и своды главного корпуса. Также в здании отремонтировали полы и заменили внутренние перегородки. Очистка подвала потребовала много усилий, в то время, пока дача была заброшена, здесь собирался строительный и бытовой мусор.

Сейчас восстановительные работы в главном корпусе остановлены из-за согласования подрядчиком разрешительных документов. На дальнейшие работы выделено почти 35 миллионов рублей.

Служебный корпус дачи тоже будет реставрирован. Этот памятник культуры построен еще в XIX веке. Все работы должны быть завершены к 1 ноября 2019 года.

Полностью новую территорию Уткиной дачи планируют ввести в эксплуатацию концу 2022 года. Здесь организуют культурно-досуговый центр по работе с детьми, который откроют в главном корпусе. Гости смогут посетить выставку по истории Петербурга.

Служебный корпус заполнят постоянные и временные экспозиции, а также часть фондов Музея городской скульптуры, которые сейчас скрыты от петербуржцев и гостей города.