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Мобильные бригады медучреждений в Ленобласти получили 18 новых автомобилей

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Мобильные бригады медучреждений в Ленобласти получили 18 новых автомобилей

Санкт-Петербург, 1 июля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим вручили представителям учреждений социального обслуживания региона ключи от 18 автомобилей для мобильных бригад. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мобильные бригады медучреждений в Ленобласти получили 18 новых автомобилей

Теперь пожилым людям будет намного легче посещать медучреждения. Социальный микроавтобус заберет человека и дождется его после посещения клиники и отвезет обратно домой. Новые автомобили специально приобретены в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение. Демография».

Мобильные бригады медучреждений в Ленобласти получили 18 новых автомобилей

На эти цели региональный бюджет выделил 9 млн рублей, еще 41 млн поступил из федеральной казны.

Мобильные бригады медучреждений в Ленобласти получили 18 новых автомобилей

Отметим, численность населения Ленинградской области, по данным Росстата, на 01.01.2019 года составила 1 850 000 человек, из них полмиллиона граждан пожилого возраста.

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