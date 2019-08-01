Петербургский школьник умер после употребления неизвестного наркотика

Санкт-Петербург, 1 августа. Двое подростков в Петербурге отравились неизвестным наркотическим препаратом, он из них умер. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Два школьника находились в квартире жилого дома по Шлиссельбургскому шоссе. Оба мальчика 15 лет пробовали неустановленные наркотики, растворенные в воде, после чего уснули. Спустя время один из них проснулся и обнаружил возле себя труп товарища, сообщают «Невские Новости».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции для установления всех обстоятельств. Погибший жил в полной семье, но состоял на учете как лицо, систематически употреблявшее наркотики.