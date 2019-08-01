Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Петербургский школьник умер после употребления неизвестного наркотика

488
0 Оставить комментарий

Петербургский школьник умер после употребления неизвестного наркотика

Санкт-Петербург, 1 августа. Двое подростков в Петербурге отравились неизвестным наркотическим препаратом, он из них умер. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Два школьника находились в квартире жилого дома по Шлиссельбургскому шоссе. Оба мальчика 15 лет пробовали неустановленные наркотики, растворенные в воде, после чего уснули. Спустя время один из них проснулся и обнаружил возле себя труп товарища, сообщают «Невские Новости».  

На место происшествия прибыли сотрудники полиции для установления всех обстоятельств. Погибший жил в полной семье, но состоял на учете как лицо, систематически употреблявшее наркотики. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров