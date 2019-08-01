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Опубликовано видео с места массовой аварии на Дальневосточном проспекте в Петербурге

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Опубликовано видео с места массовой аварии на Дальневосточном проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 августа. Пять автомобилей столкнулись в аварии, которая произошла на Дальневосточном проспекте в Петербурге. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ДТП.

Авария произошла перед пересечением Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко. После ДТП госпитализация потребовалась одному пострадавшему, сообщают «Невские Новости».

Как рассказали очевидцы, виновником ДТП стал водитель автомобиля Mercedes-Benz, который на большой скорости въехал в иномарку Honda Accord. После столкновения Mercedes отлетел в машину такси Volkswagen Polo. Также в аварии повреждения получил внедорожник Toyota Hilux. Кроме того, серьезно пострадал автомобиль Skoda, который загорелся после столкновения, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Свидетели ДТП утверждают, что водитель Mercedes-Benz находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла на Невском проспекте 31 июля. Иномарка врезалась в несколько автомобилей и перевернулась.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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