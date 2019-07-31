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Организаторы несанкционированного митинга в Петербурге не пришли на него

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Организаторы несанкционированного митинга в Петербурге не пришли на него

Санкт-Петербург, 31 июля. Петербуржцы оставили без внимания разрекламированный в соцсетях несанкционированный митинг у здания городского избиркома. Кроме того, на незаконную акцию не явились и ее организаторы.

Как передают «Невские новости», жители города оставили незаконное мероприятие без внимания. У здания городской избирательной комиссии находились порядка 50 человек, в числе которых — около 25 журналистов и сотрудники полиции.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и его соратники, которые активно распространяли в социальных сетях информацию о незаконной акции, на митинг не пришли. На несанкционированном мероприятии отсутствовали и не допущенные к выборам муниципальных депутатов выдвиженцы, ради которых якобы и устраивали этот митинг.

Те немногочисленные представители оппозиции, которые пришли к зданию избиркома, остались разочарованными. Как передает издание, у них появились вопросы к организаторам акции и призывавшему протестовать Вишневскому.

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Источник: Невские новости
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