Началось строительство пересадки между станциями метро «Марьина роща» и «Шереметьевская»

Москва, 31 июля. В Москве стартовал проект строительства пересадки со станции «Марьина Роща» на станцию «Шереметьевская». Об этом сообщили в пресс-службе «Мосметростроя».

Главные строительные работы производятся со стороны «Шереметьевской». Станция территориально расположена очень близко к «Марьиной Роще», поэтому применять буровзрывной способ запрещено. Пешеходные маршруты будут создаваться вручную.

Генеральный директор «Мосметростроя» пояснил, как будут организованы работы. В первую очередь будут перенесены коммуникации, защитный зонт и демонтирована часть мозаичного панно.



Станция «Шереметьевская» проходит под одноименной улицей. Посетители смогут пользоваться наземным вестибюлем. Декор будет создан в стиле «усадьбы»: пилоны облицуют гранитом, сделают их похожими на колонны из фарфора.