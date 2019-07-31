Связи Резника помогли скандальной рюмочной «Дружба» избежать закрытия

Санкт-Петербург, 31 июля. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей владельцам нашумевшей петербургской рюмочной «Дружба», которую связывают с депутатом городского Заксобрания Максимом Резником. Слушания в Куйбышевском районном суде состоялись вечером 31 июля.

Ранее сообщалось, что заседание по делу рюмочной было перенесено из-за новых документов, представленных ответчиками. До этого момента указанной документации у владельцев заведения не было.

Как передают «Невские новости», суд назначил «Дружбе» минимальный штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения в работе рюмочной: замечания касались соблюдения правил пожарной безопасности, у сотрудников заведения не было сертификатов о прививках, а также было зафиксировано превышение шума, на который жаловались жильцы дома. Петербуржцы опасались, что питейную не закроют. В итоге так и получилось и, как пишет издание, такому исходу дела могли способствовать связи депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника.

Отмечается, что официально владельцем рюмочной является генеральный директор ООО «Фудсервис» Александр Гаврицула. Предприятие приобрело «Дружбу» весной 2019 года. При этом по факту прибыль от деятельности рюмочной может получать депутат Резник: ранее заведение находилось под патронажем его помощника Константина Голоктеева. Он также являлся совладельцем ликвидированного общества с ограниченной ответственностью, владевшего «Дружбой» до «Фудсервиса».

Ранее стало известно, что с «Дружбой» может быть связана и кампания Резника против петербургского метрополитена, развернутая два года назад. Заведение расположено у станции «Звенигородская». Летом 2017 года в городе был актуален вопрос об ограничении работы ее наземных вестибюлей из-за низкой загруженности. Предполагалось, что они будут закрываться в 20 часов, однако Максим Резник оказался активным противником этого предложения, что заставило петербуржцев задуматься о личной выгоде парламентария в этом вопросе. Как выяснилось, ограничение работы вестибюлей могло не очень хорошо сказаться на проходимости «Дружбы». Дело дошло до открытого обращения Резника к Игорю Албину, который на тот момент занимал должность вице-губернатора.

Напомним, парламентарий уже неоднократно оказывался в центре внимания общественности и прессы. Максим Резник оказался в центре скандала после того, как устроил провокацию на первомайских мероприятиях в Петербурге. Позже в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как депутат употребляет, предположительно, легкие наркотики.

Многие коллеги Резника и жители города потребовали от депутата сдать тест на наркотики, однако тот отказался.