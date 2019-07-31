Центр Петербурга перекроют из-за съемок фильма «Астрология»

Санкт-Петербург, 31 июля. Движение транспорта будет ограничено по нескольким улицам Центрального района Петербурга из-за съемок фильма «Астрология». Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города просит автомобилистов заранее планировать маршрут.

Художественный фильм «Астрология» снимает ООО «БиС». Движение транспортных средств будет перекрыто с 00.00 3 августа до 22.00 4 августа по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, по Чебоксарскому переулку, Царицынскому проезду.

А также движение по Шведскому переулку будет ограничено 2 августа с 7.00 до 24.00.

Кроме того, в Петербурге на девять месяцев ограничат движение по Зеленому мосту в связи с ремонтом дорожного покрытия.