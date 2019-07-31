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Беглов подписал постановление о покупке квартир в Петербурге для сирот и ветеранов

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Беглов подписал постановление о покупке квартир в Петербурге для сирот и ветеранов

Санкт-Петербург, 31 июля. Глава Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о покупке квартир, которые будут переданы сиротам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Петербургские власти на эти цели выделили 1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В общей сложности бюджет 2020 года предусматривает выделение более 8, 4 млрд рублей на закупку квартир для социально незащищенных граждан, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что глава Петербурга подписал постановление об отмене арендной платы за использование помещений для ветеранских организаций. Он неоднократно подчеркивал, что власти должны поддерживать ветеранов, блокадников, узников концлагерей.

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