Избившему кондуктора пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы

Санкт-Петербург, 31 июля. Полиция завела уголовное дело о хулиганстве после нападения на кондуктора, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее СМИ опубликовали видео из салона троллейбуса, на котором пассажир бьет женщину-кондуктора. В ГУП «Горэлектротранс» пояснили, что инцидент произошел 24 июля.

Водитель совершил вынужденную остановку на Ленинском проспекте. Затем он пересадил всех пассажиров в проходящий мимо троллейбус, пишет РИА Новости.

Пострадавшая женщина обратилась за помощью медиков, позднее она написала заявление в полицию. Правоохранители разыскивают нарушителя.

Отметим, что по статье 213 УК РФ хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.