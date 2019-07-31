Эксперты назвали бесполезной провокацией незаконную акцию у горизбиркома в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Эксперты отреагировали на несанкционированную акцию у здания горизбиркома в Петербурге 31 июля.

Протестующие хотят выразить недовольство нарушениями, которые произошли в избирательных комиссиях муниципального образования (ИКМО). По мнению политолога Наума Телешевского, эта акция непонятна. Власти согласовали публичное мероприятие 3 августа.

«Нарушения были менее чем в 20-ти ИКМО. Порядка 170 человек, которые доносили документы, были зарегистрированы. Это рабочий процесс и ничего более», — обхяснил эксперт, его слова приводят «Невские новости».

Телешевский считает, что все спорные моменты должны решаться законным путем, а не провокациями. Само по себе событие «себя исчерпало».

По данным на 30 июля, из 511 административных исков, касающихся действий ИКМО, рассмотрено 400. В пресс-службе городских судов добавили, что в 70% случаев требования истцов удовлетворяются.

Журналист Алексей Дементьев считает, что в акции нет никакого смысла, поскольку горизбирком защищает интересы кандидатов. В таком случае, против кого направлен этот протест, задается вопросом эксперт.

Горизбирком Петербурга отменил решения об отказе 170 муниципальным кандидатам, из них уже 55 выдали удостоверения. Некоторые дела находятся на повторном рассмотрении.