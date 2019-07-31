Беглов призвал создать условия для развития бизнеса в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил развитие предпринимательства с членами Штаба по улучшению условий ведения бизнеса.

Градоначальник отметил, что петербургские власти должны создать умный инвестиционный климат. У города есть необходимый потенциал для увеличения средней зарплаты и доходов в бюджет.

«Петербург является заказчиком товаров и услуг, и важно, чтобы малый и средний бизнес участвовал в торгах», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга подчеркнул значимость таких международных площадок как ПМЭФ. Благодаря хорошей презентации инвестиционного потенциала будут развиваться промышленные кластеры.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление об отмене арендной платы за пользование помещениями для организаций ветеранов, блокадников, узников концлагерей.