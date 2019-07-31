Беглов освободил ветеранские организации от арендной платы за помещения

Санкт-Петербург, 31 июля. Глава Петербурга Александр Беглов освободил ветеранские организации от арендной платы за пользование помещениями, сообщила пресс-служба городской администрации.

Градоначальник подписал постановление об отмене аренды для 64 ветеранских организаций. Отмечается, что помещения не должны превышать 100 квадратных метров, пишут «Невские новости».

Александр Беглов неоднократно заявлял, что власти Петербурга обязаны поддерживать ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда.

Ранее он рассказал о социальной поддержке для ветеранов. В бюджет Петербурга заложили средства на выплаты пенсионерам к 75-летию годовщины Победы в 2020 году.

Пережившим блокаду ленинградцам одним из первых выдали многофункциональную «Единую карту петербуржца».