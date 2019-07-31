Петербуржцы в августе получат новые розовые квитанции на оплату ЖКХ

Санкт-Петербург, 31 июля. Жители Петербурга с августа будут получать новые розовые квитанции с информацией о коммунальных платежах. Об этом рассказала пресс-служба жилищного комитета Петербурга.

Нововведения будут внедряться во всех районах города. Глава Петербурга Александр Беглов дал распоряжение правительству разъяснить горожанам суть тарифной реформы, для чего информировать их обо всех изменениях в платежках, чтобы петербуржцы могли контролировать действия управляющих компаний. Также Беглов посоветовал горожанам при любом несоответствии и некорректном расчете стоимости услуг сообщать об этом напрямую в Жилищный комитет или на личную официальную страницу «ВКонтакте».

Новая квитанция выглядит как конверт — лист формата А4, сложенный вдвое. Данные напечатаны на оборотной и лицевой сторонах.

В обновленном счете увеличили шрифт, о чем очень просили горожане. Теперь в платежке можно будет увидеть информацию о представителях компаний, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Также там разместится информация об услугах населению, которые можно заказать на сайте предприятия. Социально значимая информация государственных органов тоже будет занимать больше места на новом бланке.

Обновленный формат розового счета не повлияет на цену услуг предприятия, размер квартплаты для петербуржцев останется прежним. Структура и расположение полей в счете также не поменялись.

Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев и генеральный директор ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Михаил Корягин показали производство новых квитанций корреспондентам городских СМИ во время пресс-тура.

Борщев подтвердил, что к концу 2019 года все коммунальные счета будут выпускаться в таком формате.