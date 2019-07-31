Футболисты «Зенита» нарисуют копию Малевича для благотворительного аукциона

Санкт-Петербург, 31 июля. Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор футбольного клуба «Зенит» подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках сотрудничества пройдут мероприятия, которые направлены на популяризацию искусства, музейных проектов, а также здорового образа жизни и футбола. Одним из первых проектов Эрмитажа и «Зенита» станет благотворительная акция «Синий квадрат».

Игроки сине-бело-голубых создадут собственные вариации на тему знаменитой картины Казимира Малевича «Черный квадрат». Впоследствии картины игроков пожертвуют для проведения благотворительного аукциона.

На церемонии подписания присутствовал и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.