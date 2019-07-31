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Водитель грузовика обновил рекорд под «мостом глупости» в Петербурге

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Водитель грузовика обновил рекорд под «мостом глупости» в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Под известным петербургским «мостом глупости» застряла 170-ая «Газель», сообщил общественник Олег Шляхтин.

30 июля петербуржец написал в Twitter очередное предупреждение о том, что грузовые транспортные средства не смогут проехать под мостом через левый приток реки Кузьминки. Это невозможно из-за их габаритов.

Однако 31 июля один из водителей попытался штурмовать мост на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. После многочисленных инцидентов, связанных с фурами, перед мостом установили информационные щиты и нанесли светоотражающую разметку.

Но водители по-прежнему едут по этому маршруту на грузовых автомобилях. Ранее сообщалось, что на Невском проспекте утром 31 июля произошло серьезное ДТП. Одна из иномарок перевернулась.

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