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Новый алгоритм «Яндекс.Драйв» заблокирует агрессивных петербургских водителей

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Новый алгоритм «Яндекс.Драйв» заблокирует агрессивных петербургских водителей

Санкт-Петербург, 31 июля. Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» начал тестировать в Петербурге алгоритм распознавания и предотвращения опасного вождения автомобилей.

Как сообщает компания, из-за агрессивного стиля вождения пользователю могут заблокировать доступ к автомобилю или исключить из системы. Новый алгоритм считывает информацию датчиков об усилении при нажатии на тормоз или резкий поворот руля.

Эти данные анализируются, алгоритм делает вывод о безопасности вождения. Как пояснили в «Яндексе», алгоритм пока тестируется в Петербурге, в будущем его планируют масштабировать на всю страну.

Ранее сообщалось, что в Москве заработал сервис беспилотных авто. Пять из них тестируются в рамках эксперимента, при положительных результатах «Яндекс» планирует увеличить парк беспилотных машин.

 

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